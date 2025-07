„Stadtmittmacher“ in Mittweida haben Rezept gegen Langeweile: Diese Veranstaltungen kann man erleben

Ein kleiner Kurs zum Smartphone, Sommerkino, Livemusik und Aperitif-Abende: Das wird in Mittweida in den nächsten Wochen geboten.

Urlaubszeit - bedeutet das „nix los“ in Mittweida? Ganz und gar nicht. Zum Beispiel warten zwei Veranstaltungen, organisiert von den „Stadtmittmachern“ und weiteren Akteuren, in der kommenden Woche auf Daheimgebliebene und Gäste. Beide finden im „Mittmachgarten“ an der Rochlitzer Straße 45 statt.