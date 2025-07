Städtewettbewerb auf dem Rad: Hainichen wieder auf Bronze-Kurs

Für den guten Zweck wurde zum Parkfest wieder Geld erradelt - doch wie viel wird es am Ende sein, und kann Hainichen den dritten Platz halten? 13 Konkurrenten kommen noch, darunter Flöha und Rochlitz.

2024 belegte Hainichen beim Städtewettbewerb von Envia M und Mitgas Platz 3. Dafür gab es ein Preisgeld von 4400 Euro für den guten Zweck. Zurzeit ist die Stadt wieder auf Rang 3, doch kann sie den halten? Das zeigt sich erst in den nächsten Wochen. Seit Jahren schon macht die Stadt bei dem Wettbewerb mit, an dem in diesem Jahr 23 Kommunen aus...