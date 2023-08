Standhaft bei Wind und Regen: Wie die Dauercamper an der Talsperre Kriebstein in ihrem kleinen Idyll dem Wetter trotzen

Auf weiter Wiese nichts - außer zwei einsame Wohnmobile. Dass es hier so leer sei, wundere sie selbst, sagt die Frau an der Rezeption vom Campingplatz Lauenhain. Seit 2016 ist sie dabei, zunächst in Kriebstein, jetzt hier. Es sei ihr vorletzter Tag, sie gehe in Rente, werde aber noch stundenweise arbeiten.