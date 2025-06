Startschuss für Oberbürgermeisterwahl in Hainichen

In Hainichen wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Amtsinhaber Dieter Greysinger tritt erneut an. Wer wird sich ihm stellen?

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt am Samstag, 7. Juni, beginnt in Hainichen offiziell das Rennen, wer künftig die Geschicke der Stadt leiten wird. Denn in der Gellertstadt wird am 28. September ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Amtsinhaber Dieter Greysinger (SPD), der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert, wird wieder antreten, sagt...