Streit um Miete in Frankenberg beschäftigt nun die Behörden

In Sachen Grundstück Zum Hammerberg 1 in Frankenberg hat AfD-Fraktionschef Frank Urbanek "Strafanzeige gegen unbekannt" gestellt. Das erklärte er am Dienstagabend öffentlich im Technischen Ausschuss.

Auch bei Facebook äußerte sich die Stadtratsfraktion zum Grundstücksgeschäft zwischen Stadt und Ela Container. Das Unternehmen hat bis zum Umzug ins Industriegebiet im April die Fläche Zum Hammerberg 1 genutzt. Laut Stadtratsbeschluss vom Januar 2019 erwarb die Stadt den alten Standort für 2,4 Millionen Euro. Die erste Rate wurde zum 1. Juli 2020...