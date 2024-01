Striegistaler Weiderind zum Mitnehmen: Freitag ist in Hainichen nun Burger-Tag

Seit drei Jahren lockt ein Landwirt in Hainichen mit einem monatlichen Hofverkauf. Weil das Fleisch seiner Rinder so gefragt ist, gibt es das künftig jeden Freitag vom Grill für Zuhause.

Seit ein paar Jahren kommt man in Hainichen am Striegistaler Weiderind nicht vorbei. Der Name steht auf Plakaten, das Fleisch bekommt man frisch vom Grill: zum Beispiel im Imbiss der Apotheke im Stadtpark Hainichen, im Restaurant Schmiedelandhaus Greifendorf und im Hofladen der Landwirte, der Horse4C-Ranch in Hainichen. Natürlich kann man die...