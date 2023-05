Stromausfall in Hainichen und Frankenberg: 3000 Haushalte betroffen

Größere Teile von Hainichen und Frankenberg waren am Mittwochnachmittag von einem Stromausfall betroffen. Gegen 14.45 Uhr war die Stromversorgung in großen Teilen in beiden Städten sowie in mehreren Dörfern ausgefallen. Gegen 16.30 Uhr waren laut Versorger Mitnetz dann wieder alle Haushalte mit Strom versorgt. Dies sei schrittweise erfolgt.