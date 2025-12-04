Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für die Sendung haben Jack Pop und Studierende aus Mittweida zusammengearbeitet.
Für die Sendung haben Jack Pop und Studierende aus Mittweida zusammengearbeitet. Bild: MDR/Tobias Thiergen
Für die Sendung haben Jack Pop und Studierende aus Mittweida zusammengearbeitet.
Für die Sendung haben Jack Pop und Studierende aus Mittweida zusammengearbeitet. Bild: MDR/Tobias Thiergen
Mittweida
Studenten aus Mittweida unterstützten den MDR: Experimente in Weihnachtsshow mit Jack Pop
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wissenschaft auf spannende Art: Der Mitteldeutsche Rundfunk hat mit dem Entertainer Jack Pop ein Spezial zu Weihnachten produziert - und dabei auf die Hochschule Mittweida gebaut.

An einer besonderen Sendung zur Weihnachtszeit im MDR haben Studierende der Hochschule Mittweida einen großen Anteil. Das hat der Mitteldeutsche Rundfunk mitgeteilt. Die Hochschule und der MDR haben für das 30-minütige Spezial „Explosionen unterm Weihnachtbaum – Jack Pops wilde Experimente-Show“ intensiv zusammengearbeitet. Zu sehen ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:45 Uhr
1 min.
Neuer Titel: Watzke jetzt Ligapräsident
Hans-Joachim Watzke arbeitet bei der DFL künftig unter dem Titel Ligapräsident.
Die Deutsche Fußball Liga kehrt bei der Benennung der höchsten gewählten Club-Vertreter im DFL-Präsidium zu ihren Wurzeln zurück.
13:30 Uhr
1 min.
Es gibt noch Karten: Sky du Mont kehrt nach Mittweida zurück
Bereits 2024 gastierte Sky du Mont zur Lesung in Mittweida.
Der bekannte Synchronsprecher, Schauspieler und Autor gastiert in Kürze zum zweiten Mal in der Stadt.
Franziska Bernhardt-Muth
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
26.11.2025
2 min.
Lofts in der Baumwollspinnerei Mittweida: In einem Jahr sollen erste Mieter im Industriedenkmal einziehen
 6 Bilder
Investor Gerd Göbelbecker gewährte am Mittwoch Einblicke in die Baustelle. Ein Großteil der Wohnungen ist schon verkauft.
Franziska Bernhardt-Muth
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel