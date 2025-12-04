Studenten aus Mittweida unterstützten den MDR: Experimente in Weihnachtsshow mit Jack Pop

Wissenschaft auf spannende Art: Der Mitteldeutsche Rundfunk hat mit dem Entertainer Jack Pop ein Spezial zu Weihnachten produziert - und dabei auf die Hochschule Mittweida gebaut.

An einer besonderen Sendung zur Weihnachtszeit im MDR haben Studierende der Hochschule Mittweida einen großen Anteil. Das hat der Mitteldeutsche Rundfunk mitgeteilt. Die Hochschule und der MDR haben für das 30-minütige Spezial „Explosionen unterm Weihnachtbaum – Jack Pops wilde Experimente-Show" intensiv zusammengearbeitet.