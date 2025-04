Die Talsperre Kriebstein, in der Nähe von Mittweida, hat das größte Einzugsgebiet aller Talsperren in Sachsen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Talsperre Kriebstein

Die Talsperre Kriebstein liegt in der Nähe von Mittweida und hat mit 1738 Quadratkilometern das größte Einzugsgebiet aller Talsperren in Sachsen. Ihr Fassungsvolumen beträgt ca. zwölf Millionen Kubikmeter. Gebaut wurde die Talsperre von 1927 bis 1929 für den Hochwasserschutz, allerdings ist der Stauraum für einen effektiven Schutz viel zu klein. Deshalb dient sie nun der Stromerzeugung, der Schifffahrt, der Fischerei und als Naherholungsgebiet. Segeln, Baden und Camping sind an der Talsperre möglich und ziehen viele Besucher an.