Trotz Geburtenknick in Mittelsachsen: „Wollen die Geburtsklinik im Einzugsgebiet sein“

Immer weniger Mittelsachsen kommen zur Welt. Doch die Kliniken in Freiberg und Mittweida setzen weiter auf ihr Angebot, bauen es teils sogar aus. Wohnortnähe und individuelle Versorgung sind Trumpf.

Auch für Hebammen ist es jedes Mal ein Wunder, wenn sie einem Kind auf die Welt helfen können - so berichten sie es. Doch Mittelsachsen macht im übergreifenden Trend keine Ausnahme, das Wunder wird seltener: Im Landkreis werden immer weniger Kinder geboren. 2015 waren es 2452 neugeborene Mittelsachsen. Ausgenommen 2016 und das zweite Coronajahr...