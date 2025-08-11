Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf der Wochenbettstation des Kreiskrankenhauses Freiberg bereitet Schwester Melissa ein Neugeborenes auf eine Untersuchung vor.
Auf der Wochenbettstation des Kreiskrankenhauses Freiberg bereitet Schwester Melissa ein Neugeborenes auf eine Untersuchung vor. Bild: Jörg Simanowski
Mittweida
Trotz Geburtenknick in Mittelsachsen: „Wollen die Geburtsklinik im Einzugsgebiet sein“
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Immer weniger Mittelsachsen kommen zur Welt. Doch die Kliniken in Freiberg und Mittweida setzen weiter auf ihr Angebot, bauen es teils sogar aus. Wohnortnähe und individuelle Versorgung sind Trumpf.

Auch für Hebammen ist es jedes Mal ein Wunder, wenn sie einem Kind auf die Welt helfen können - so berichten sie es. Doch Mittelsachsen macht im übergreifenden Trend keine Ausnahme, das Wunder wird seltener: Im Landkreis werden immer weniger Kinder geboren. 2015 waren es 2452 neugeborene Mittelsachsen. Ausgenommen 2016 und das zweite Coronajahr...
