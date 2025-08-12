Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Trinkwasser kann mit Umweltkeimen belastet sein.
Bild: Trinkwasser kann mit Umweltkeimen belastet sein.
Mittweida
Umweltkeime im Trinkwasser: Nach Chemnitz und Seelitz nun Niederwiesa?
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst gab es Bakterien im Chemnitzer Trinkwasser. Dann auch in Mittelsachsen. Der Zweckverband mit Sitz in Hainichen gab später Entwarnung. Doch gab es jetzt etwa einen neuen Fall?

Unter der Überschrift „Wasserqualität Trinkwasser“ veröffentlichte die Gemeindeverwaltung Niederwiesa am 22. Juli 2025 folgenden Hinweis: „Eine Anwohnerin aus Lichtenwalde hat in der Gemeindeverwaltung nachgefragt, ob auch in Niederwiesa die Wasserqualität eingeschränkt ist. Auf Nachfrage beim ZWA Hainichen wurde der Gemeindeverwaltung...
