Unfall auf A 4 bei Berbersdorf: Opel schleudert gegen Leitplanke

Bei schlechtem Wetter kam es auf der A 4 bei Berbersdorf zu einem Verkehrsunfall. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden.

Auf der Autobahn 4 hat sich am Montagmorgen in Richtung Chemnitz in Höhe der Anschlussstelle Berbersdorf ein Unfall ereignet. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz war der Fahrer eines Opels wahrscheinlich aufgrund der schlechten Witterung und zu hoher Geschwindigkeit gegen 6.15 Uhr von der Fahrbahn abgekommen.