Ein Pkw ist am Samstag bei Berbersdorf auf der A 4 verunfallt. Bild: Erik Frank Hoffmann
Mittweida
Unfall auf A4 bei Berbersdorf: Renault prallt in Schutzplanke
Von Erik-Frank Hoffmann
Ein Renault ist auf der A4 bei Berbersdorf von der Fahrbahn abgekommen entgegen der Fahrtrichtung stehengeblieben. Die Auffahrt war zeitweise gesperrt.

Ein Renault ist am Samstagnachmittag auf der Autobahn 4 in Richtung Chemnitz verunfallt. Gegen 16 Uhr kam das Fahrzeug an der Auffahrt Berbersdorf von der Fahrbahn ab, prallte in die Schutzplanke, drehte sich und blieb gegen die Fahrtrichtung zwischen Beschleunigungsstreifen und rechter Spur stehen. Verletzt wurde laut Polizei niemand, die...
