Unfall auf B 180 zwischen Frankenberg und Flöha: Biker schwer verletzt

Ein Motorradfahrer verunglückte am Pfingstmontag schwer auf der B 180. Der 25-Jährige rutschte in einer Kurve in die Leitplanke.

Bei einem Unfall auf der B 180 zwischen Frankenberg und Flöha ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. „Der Mann war in Richtung Flöha unterwegs", erklärte Doreen Stein von der Polizeidirektion (PD) Chemnitz. „Gegen 15.30 Uhr kam es kurz nach der Ortslage Altenhain zum Sturz und er rutschte in einer Kurve in die...