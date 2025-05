Unfall in Mittweida: Fußgänger durch Auto schwer verletzt

In Mittweida hat eine Autofahrerin vermutlich einen Fußgänger übersehen. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Auto schwer verletzt.

Ein Fußgänger ist am Samstag bei einem Unfall in Mittweida so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der Unfall ereignete sich an der Ampelkreuzung Körnerplatz/Zschirnerplatz. Eine Autofahrerin war mit ihrem Toyota an der Kreuzung nach links abgebogen, als es zum Zusammenstoß mit...