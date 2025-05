Per Rettungshubschrauber musste der Fußgänger am Samstag ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstag ist es in Mittweida an der Ampelkreuzung Körnerplatz/Zschirnerplatz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Fußgänger wurde an der Kreuzung von einem Auto erfasst.