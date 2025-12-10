Unfall in Rossau: Moped-Fahrerin verletzt

Mittweida
In Rossau kam es zu einem Unfall, vermutlich durch Unaufmerksamkeit verursacht.
Am Dienstagnachmittag kam es in Rossau auf der Hauptstraße zu einem Unfall, bei dem eine junge Mopedfahrerin verletzt wurde. Offenbar war die Fahrerin aus Richtung Mittweida unterwegs, als ein Honda-Fahrer aus der Ausfahrt eines Supermarktes auf die Hauptstraße einbog. Dabei wurde die Moped-Fahrerin wohl übersehen, sodass sie frontal in die...
