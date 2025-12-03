Unfall mit drei Pkw in Lauenhain: Was bislang bekannt ist

Mittweida
Im Bereich einer Baustellenampel sind am frühen Mittwochabend drei Fahrzeuge kollidiert. Es gab Verletzte. Auch die Feuerwehr rückte aus.
Zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist es am Mittwochabend gegen 17 Uhr in Lauenhain auf der Straße des Friedens im Bereich einer seit längerer Zeit bestehenden Baustellenampel gekommen. Nach ersten Informationen kollidierte ein Volvo, der aus Richtung Mittweida kam, seitlich-frontal mit einem VW-Kleinbus, der in Richtung Mittweida unterwegs...
