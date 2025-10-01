Unfallflucht auf Parkplatz in Mittweida: Zeugen gesucht

Beim Ausparken auf dem Netto-Parkplatz in Mittweida kommt es zum Unfall. Eine Frau wird eingeklemmt und verletzt. Der Fahrer flieht.

Am Dienstag kam es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Mittweida gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Citroëns stieß beim Ausparken gegen den Einkaufswagen einer 42-jährigen Frau. Dadurch wurde diese zwischen ihrem Fahrzeug und dem Einkaufswagen eingeklemmt und leicht verletzt. Am Fahrzeug...