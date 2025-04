Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln in Kalenderwoche 16: Diebstahl, Betrug und Trunkenheitsfahrt

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Gerichtsverhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Räuberischer Diebstahl: Ein 40 Jahre alter Mann aus Döbeln soll im März und April 2024 in einem Supermarkt in der Stadt für fast 50 Euro ein Akku-Kombigerät mitgenommen haben, und zwar ohne dafür zu bezahlen. Nachdem er ertappt worden war, habe er ein 14 Zentimeter langes Einhand-Messer aufgeklappt, in die Richtung von zwei Zeugen gezeigt...