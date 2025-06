Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln in Kalenderwoche 25: Unterschlagung, Betrug, Unfallflucht

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Betäubungsmittel: Ein 23-jähriger Döbelner soll von November 2022 bis Januar 2023 in acht Fällen Handel mit Marihuana betrieben haben. Er hat den Stoff wohl in Portionen zwischen ein bis fünf Gramm an einen Dritten verkauft. Nun steht er wegen der Betäubungsmittel vor Gericht. 17. Juni, 9 Uhr, Sitzungssaal 203.