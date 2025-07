Vermeintlicher Kinderschänder in Hainichen: Interneteintrag sorgt für Verunsicherung

In sozialen Netzwerken wurde über einen Mann berichtet, der aus der Haft entlassen worden sein soll und sich nun an Spielplätzen aufhält. Was die Polizei dazu sagt.

Ein Post in sozialen Medien hat im Raum Hainichen für Verunsicherung gesorgt. Berichtet wurde, dass sich ein „verurteilter Pädophiler" an Spielplätzen herumtreibt. Veröffentlicht wurde auch ein Foto. Es soll einen Sexualstraftäter zeigen, der mehrere Jahre wegen Kindesmissbrauchs im Gefängnis saß. In letzter Zeit soll er Kinder in...