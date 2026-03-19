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Der Bahnhof in Hainichen wird seit kurzem mittels Kameras überwacht.
Der Bahnhof in Hainichen wird seit kurzem mittels Kameras überwacht. Foto: Franziska Bernhardt-Muth
Der Bahnhof in Hainichen wird seit kurzem mittels Kameras überwacht.
Der Bahnhof in Hainichen wird seit kurzem mittels Kameras überwacht. Foto: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Videoüberwachung am Bahnhof Hainichen: Das halten Bürger davon
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
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Kameras sollen mehr Sicherheit bringen und Täter abschrecken. Mancher Befragte hat hier schon brenzlige Situationen erlebt. Derweil kommt der Wunsch nach Technik an anderer Stelle in der Stadt auf.

In einigen Metern Höhe sind sie zu entdecken: An Laternenmasten am Bahnhofsvorplatz in Hainichen sind jetzt Kameras angebracht. Sie dienen der Videoüberwachung. Unter anderem sollen sie Reisenden und Besuchern mehr Schutz bieten.
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