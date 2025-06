Viel los unter freiem Himmel und indoor: Acht Tipps für das Pfingstwochenende in Mittelsachsen

Nun muss nur noch der Wettergott mitspielen: Hier gibt es am Wochenende Spaß für Kinder, US-Polizeiautos und Mittelsachsens größte Jugendfete.

Langeweile ist fehl am Platz in Mittelsachsen am Pfingstwochenende. Attraktionen locken allerorten im Landkreis, darunter viele unter freiem Himmel. Wenn das Wetter nicht mitspielt, kann man geschützt überdacht etwas erleben.