Von Händewaschen bis Smoothie-Bike: Gesundheitsamt in Mittweida öffnet Türen

Das Amt will sich mit einem Aktionstag für Besucher als wichtige Säule der Gesundheitsversorgung im Landkreis vorstellen.

Mit einem Aktionstag stellt das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachen die verschiedenen Fachbereiche vor und erlaubt einen Blick hinter die Kulissen des Arbeitsalltags im Amt. Am 19. März wird es von 10 bis 17 Uhr am Standort des Gesundheitsamtes in Mittweida, Am Landratsamt 3, wechselnde Angebote für Besucher geben. Lachyoga zum Beispiel...