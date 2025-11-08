Von Rettern, Sammlern, Siegern und einem Superfoto: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Frankenberg, Freiberg, Rochlitz und Augustusburg.

Frankenberg: Von hier fahren Rettungsfahrzeuge nach Frankenberg und in umliegende Orte: Der Landkreis hat für 2,5 Millionen Euro eine neue Rettungswache gebaut. Zwei Dutzend Beschäftigte gehören zum Team von Ulrich Bach, dem Leiter der Rettungswache, darunter fünf Frauen. Anfang Dezember soll die neue Wache in Betrieb gehen. Die Technik wird...