Verkehr auf A 4 zwischen Frankenberg und Hainichen eingeschränkt: So geht es hier weiter

Auf der Autobahn in Richtung Dresden gibt es weiterhin Verkehrsbehinderungen durch Tagesbaustellen. Deshalb werden abschnittsweise zwei Spuren gesperrt.

Der Verkehrsfunk meldete es schon am Dienstag und nun auch wieder am Donnerstag: „Tagesbaustelle auf der A 4 in Richtung Dresden bei Frankenberg“. Der Abschnitt war vor einigen Wochen nach der Sanierung schon wieder auf drei Spuren freigegeben worden. Nun werden noch Lärmschutzwände montiert, die über die Autobahn angeliefert und abgeladen...