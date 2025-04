Vorsicht bei der Parkplatzsuche: Abriss der Neubauschule in Hainichen wirbelt Staub auf

Bagger zerlegen weiterhin die alte Mittelschule in Hainichen. Ein Treppenhaus ist schon abgebrochen. Bis Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Wer sein Auto derzeit in Hainichen in der Friedrich-Gottlob-Keller Siedlung parkt, sollte es tagsüber nicht in der Nähe der alten Neubauschule stehen lassen. Am Mittwoch lag dort auf mehreren Fahrzeugen eine dicke Staubschicht. Seit gut einer Woche wird die frühere Maxim-Gorki-Schule abgerissen, aus der Stadt kommend zunächst von der hinteren...