Waldbrandgefahr in Mittelsachsen steigt: App informiert, wann es brenzlig wird

In einer Gefahrenkarte kann man jeden Tag schauen, wie die Lage ist. Und per App lässt sich sogar der Notruf wählen.

Temperaturen nah an der Marke von 30 Grad werden in Mittelsachsen auch in den nächsten Tagen erwartet. Damit steigt die Waldbrandgefahr. Der Freistaat teilt den Landkreis in fünf Gebiete ein: Döbelner Land, Erzgebirgsvorland, Mittelsächsisches Hügelland, Nördliches Freiberger Land und Obere Lagen des Mittleren Erzgebirges. Am Freitag galt in...