Warum die Mandy den Fränki spielt - Maskottchentreff beim Stadtfest Frankenberg

Wenn sich am Sonntag in Frankenberg wieder die Maskottchen versammeln, dann ist auch Fränki mit von der Partie. Doch kein Frank, sondern eine Mandy erweckt das Kostüm zum Leben. Mandy Eckardt schlüpft in die Rolle. "Es macht mir einen riesigen Spaß", sagt die 47-jährige Frankenbergerin. Dass sie als Frau einen Mann spielt, damit hatte sie von...