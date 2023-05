Warum gerade so viele US-Militärkonvois durch die Region rollen

Erneut verlegen die US-amerikanischen Streitkräfte Truppen nach Osteuropa. Sie sollen in Polen an der Nato-Übung "Griffin Shock" teilnehmen und die dort bereits vorhandenen US-Kräfte der schnellen Einsatztruppen (Enhanced Forward Battlegroup Poland) zeitweise verstärken. Diese Übung knüpft an ähnliche Manöver in den vergangenen Jahren an. Auf dem...