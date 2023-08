Warum Hainichen besonders auf die Simson abfährt

Es ist ein Anblick, der das Herz jedes Simson-Fans schneller schlagen lässt. Eine Reihe der von 1975 bis 1991 in Suhl gebauten Mopeds S 50 und S 51 steht an der Albertstraße in Hainichen an der Oberschule. Alle Zweiräder sind gepflegt, ihre Besitzer sind Schüler. Wenn am 21. August der Unterricht wieder beginnt, kommen auch die Mopeds wieder...