Waschbär breitet sich in Mittelsachsen aus: Was könnte eine Fangprämie bringen?

Ein nachtaktiver Eindringling sorgt für Diskussionen: Waschbären breiten sich rapide aus. Jäger fordern Fangprämien. Doch das Umweltministerium bleibt skeptisch.

Manche finden ihn süß, manche lästig, wieder andere sehen in dem Raubtier eine Gefahr für die heimische Tierwelt: Der Waschbär ist längst in Mittelsachsen angekommen, etwa in Hainichen, Rochlitz oder Mulda. Und er breitet sich aus.