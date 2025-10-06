Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Waschbären breiten sich auch im Landkreis Mittelsachsen immer weiter aus.
Waschbären breiten sich auch im Landkreis Mittelsachsen immer weiter aus. Bild: Fredrik von Erichsen/dpa
Waschbären breiten sich auch im Landkreis Mittelsachsen immer weiter aus.
Waschbären breiten sich auch im Landkreis Mittelsachsen immer weiter aus. Bild: Fredrik von Erichsen/dpa
Mittweida
Waschbär breitet sich in Mittelsachsen aus: Was könnte eine Fangprämie bringen?
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein nachtaktiver Eindringling sorgt für Diskussionen: Waschbären breiten sich rapide aus. Jäger fordern Fangprämien. Doch das Umweltministerium bleibt skeptisch.

Manche finden ihn süß, manche lästig, wieder andere sehen in dem Raubtier eine Gefahr für die heimische Tierwelt: Der Waschbär ist längst in Mittelsachsen angekommen, etwa in Hainichen, Rochlitz oder Mulda. Und er breitet sich aus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.08.2025
6 min.
Verkehr in Mittelsachsen: Vor diesen Baustellen geht es für Fahrer nicht weiter
Grafik: Tilo Steiner
Die Straßenbauer haben in Mittelsachsen gut zu tun. Auch für das schnelle Internet wird gegraben, darunter in Niederbobritzsch. Kaputte Kanäle sind wie in Mittweida ebenso zu reparieren, wie ein Überblick zeigt.
FP
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
04.10.2025
7 min.
Achtung, Baustellen: Auf diesen Strecken in Mittelsachsen stehen Kraftfahrer vor Stoppschildern
Grafik: Tilo Steiner
Der Herbst nimmt seinen Lauf. Die ersten kalten Tage lassen frieren. Doch noch können die Straßenbauer arbeiten. Zwischen Neuhausen im Erzgebirge und Penig am Rande Sachsen haben sie noch viel zu tun, wie diese Übersicht zeigt.
FP
14:49 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
11:16 Uhr
1 min.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
Mehr Artikel