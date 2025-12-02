Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Weihnachtsmarkt Mittweida: In Kürze geht es los
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mittweidaer und ihre Gäste kommen ab Donnerstag zu Glühwein, Roster, Musik und Adventsfreude zusammen.

Nur noch kurze Zeit warten, dann ist es wieder soweit: Der Weihnachtsmarkt in Mittweida wird eröffnet. Am Dienstag war das Team vom „Betreuten Trinken“ aus Döbeln unter anderem mit Arbeiten zum Aufbau des Festzeltes beschäftigt, die Bühne stand schon. Am Donnerstag, 4. Dezember wird der Weihnachtsmarkt eröffnet, unter anderem mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
2 min.
Lofts in der Baumwollspinnerei Mittweida: In einem Jahr sollen erste Mieter im Industriedenkmal einziehen
 6 Bilder
Investor Gerd Göbelbecker gewährte am Mittwoch Einblicke in die Baustelle. Ein Großteil der Wohnungen ist schon verkauft.
Franziska Bernhardt-Muth
02.12.2025
1 min.
Nach fünf Jahren Sperrung: B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf wird freigegeben
Nur noch bis Freitag ist die B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf noch gesperrt.
Gute Nachrichten: Der komplizierte Ausbau der Nadelöhr-Bundesstraße bei Augustusburg ist abgeschlossen.
Matthias Behrend
25.11.2025
2 min.
Mittweida bereitet sich auf die Adventszeit vor: Wie es nach dem Aufstellen des Weihnachtsbaums jetzt weitergeht
Der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Markt in Mittweida ist eine Fichte.
Der imposante Weihnachtsschmuck ziert nun das Zentrum der Stadt. Nicht mehr lange, dann wird auch der Weihnachtsmarkt eröffnet.
Franziska Bernhardt-Muth
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
03.12.2025
2 min.
Einfache DIY-Variante - leuchtender Wand-Weihnachtsbaum
Pflegeleicht, platzsparend und blitzschnell angebracht - ein Weihnachtsbaum aus einer LED-Lichterkette.
Ganz ohne Sägen, Bohren oder Bastelerfahrung können Sie mit wenigen Handgriffen einen leuchtenden Weihnachtsbaum an die Wand zaubern. So gelingt's.
Mehr Artikel