Wie bei der „Olsenbande“: Trio in Hainichen fliegt bei Polizeikontrolle auf

Ob die drei Männer tatsächlich gemeinsam eine Straftat begangen haben, muss noch ermittelt werden. Doch zumindest ein 24-Jähriger wird sich wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten müssen.

Die Geschichte um ein bei einer nächtlichen Polizeikontrolle aufgeflogenes Trio in Hainichen hätte auch in eine der Gaunerkomödien zur Olsenbande gepasst: Einer Polizeistreife sind in der Nacht zu Sonntag drei junge Männer in der Straße Ottendorfer Hang aufgefallen, die gemeinsam einen großen Flachbildfernseher trugen. Die Polizisten...