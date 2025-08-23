Wie ein YouTuber Mathe cool macht: „DorFuchs“ über seine Mathe-Songs, seine Fans, seine Ziele

Mittweida
Mittweida. „DorFuchs“, einer der bekanntesten Mathe-Influencer Deutschlands, kommt aus Geithain in Sachsen. Nun macht er gemeinsame Sache mit der Wirtschaftsförderung Mittelsachsen. Was treibt ihn an?
Freie Presse: Schüler, Lehrer, Mathematiker: Viele kennen Ihre Mathe-Songs und Erklärvideos. 295.000 Menschen folgen Ihrem Kanal „Dor Fuchs“. Dabei ist Mathe ja nun nicht jedermanns Lieblingsfach. Wie machen Sie das?
