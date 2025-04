Wie geht es nach dem Abi weiter? Hochschule Mittweida lädt zum Studieninformationstag

50 Studienangebote stehen zur Verfügung. Am Sonnabend, 22. März, können sich Interessierte von 9 bis 14 Uhr darüber informieren.

Mittweida.

Wie geht‘s nach dem Abitur weiter? Studieren? Und wenn ja, was? Zum Studieninformationstag an der Hochschule Mittweida am Sonnabend, 22. März gibt es darauf Antworten. Von 9 bis 14 Uhr stehen im Studio B neben den Experten und Expertinnen der Studienberatung, des Studentenwerks und des International Office Vertreterinnen und Vertreter aller Fakultäten zum persönlichen Gespräch über die Inhalte, Karriereperspektiven und Zukunftsaussichten der 50 Studienangebote zur Verfügung, teilte die Hochschule mit. Von A wie Auslandssemester über C wie Chancen und S wie Stipendien bis Z wie Zulassung sollen alle Fragen rund ums Studieren beantwortet werden: zu Studienformen und Hochschularten, zum Bewerbungsprozess und Studienablauf, zur Finanzierung und Unterstützung. Das Studio B ist Ausgangspunkt zu Rundgängen (auch auf Englisch), Vorträgen, Projektvorstellungen, offenen Laboren und Studios der fünf Fakultäten. Der Campus ist voller Forschung und Praxisprojekte zum Anfassen und Erleben: KI, Forensik, Cybersecurity, Virtual Reality, Biophotonik, 3D-Druck, Elektromobilität, Robotik und mehr. Neu ab Wintersemester dieses Jahr: Wer den Bachelor schon in der Tasche hat, bekommt ab diesem Jahr neue Möglichkeiten, sich an der Hochschule Mittweida weiter zu qualifizieren. Interessenten können sich auch darüber informieren. (fp)