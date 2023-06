Achtung Autofahrer: Ab Montag Verkehrseinschränkungen in Mittweida am Technikumplatz

Am Mittwoch und Donnerstag steigt in Mittweida das Campusfestival. Davor und danach kommt es in der Stadt zu Behinderungen des Verkehrs.

Mittweida. Der Aufbau der Bühne für das Campusfestival am Technikumplatz in Mittweida startet am Montagmorgen. Ab dann kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Das komplette Festivalgelände wird mit einem Zaun umstellt. Der wird mit Lkws angeliefert. Beim Abladen kann es für Autofahrer zu Wartezeiten kommen. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Im Bereich Technikumplatz gilt derzeit Tempo 30. Am 9. Juni wird die Bühne bis in die Nacht hinein für die Musikveranstaltung KlangLichtZauber (am 10. Juni) umgebaut. Abends wird rund um den Technikumplatz die Beleuchtung getestet, die für die Veranstaltung benötigt wird. Am Sonntag, 11. Juni, startet abends der Abbau der Bühne und des Festivalgeländes. Auch in dieser Zeit kann es zu Wartezeiten und Staus durch haltende Lkw kommen.

Die Zimmerstraße bleibt während der gesamten kommenden Woche jederzeit in beide Richtungen befahrbar. Eine Sperrung ist nicht vorgesehen.