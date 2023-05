Alarmierender Anstieg: Immer mehr Fälle häuslicher Gewalt in Mittweida

Polizisten schritten in Mittweida vergangenes Jahr in 55 Fällen häuslicher Gewalt ein. Die Anzahl der Einsätze hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.

Mittweida. Übles spielt sich hinter verschlossenen Türen ab. Im vergangenen Jahr wurde die Polizei in Mittweida zu insgesamt 55 Fällen von häuslicher Gewalt gerufen. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch 2021. Da waren es nur 24 Vorfälle, die aktenkundig geworden waren. Der Leiter des Polizeireviers in Mittweida, Ulrich Scherzer, ist besorgt.

Polizei: Gewaltbereitschaft nimmt zu

"Das sind meist sehr tragische Fälle, weil dann oft auch in Familien eingegriffen werden muss", sagt der Revierchef. Die Anzahl der Fälle im Jahr 2022 liege sogar noch über der aus 2020, als die Menschen wegen der Coronapandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen mussten. "Damals waren die Leute zu Hause, aber so kann man das für das vergangene Jahr nicht mehr erklären", so der Polizist bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik bei der Sitzung des Mittweidaer Stadtrates. Eine konkrete Erklärung für die Entwicklung hat er nicht. "Generell beobachten wir, dass die Gewaltbereitschaft zunimmt. Im Bereich der Körperverletzungsdelikte verzeichnen wir in der Stadt eine Zunahme um 66 Prozent, von 53 Fällen im Jahr 2021 auf 88 erfasste Fälle vergangenes Jahr", sagt er.

Opfer lässt Täter wieder in Wohnung

Wenn die Polizei zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen werde, dann werde der Täter in der Regel für die Dauer von zwei Wochen der Wohnung verwiesen. "Hintergrund ist, dass das Opfer in dieser Zeit die Möglichkeit haben soll, in Ruhe zu überlegen, wie es weitergeht und sich auch Hilfe holen kann", erklärt der Chef der Mittweidaer Polizei. Häufig würde das Opfer den Täter oder die Täterin aber früher wieder zu sich in die Wohnung lassen. "Und dann geht das Ganze meist recht bald wieder los", sagt er.

Ein sexueller Übergriff registriert

Ein genauerer Blick auf die Fallzahlen zeigt, dass es sich bei den meisten Fällen von häuslicher Gewalt um Körperverletzungen handelt. Die Beamten registrieren insgesamt 46 solcher Fälle, wobei es sich bei 5 Taten um gefährliche Körperverletzung handelte. Das sind unter anderem Taten, bei denen das Leben des Opfers gefährdet ist oder das Opfer mit einer Waffe oder einem anderen Gegenstand verletzt wird.

In zwei Fällen wurden im vergangenen Jahr Kinder misshandelt. Einmal kam es, so die Statistik, zu einem sexuellen Übergriff auf einen Erwachsenen. Die übrigen Fälle fielen unter die Kategorien Bedrohung, Erpressung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Mehrzahl der Opfer sind Frauen

Dass häusliche Gewalt im gesamten Landkreis Mittelsachsen ein Thema ist, hat man offenbar auch im Landratsamt und im Kreistag erkannt. Deshalb wurde im September 2021 beschlossen, eine Interventions- und Koordinierungsstelle einzurichten. "Damit soll den von häuslicher Gewalt betroffenen Menschen Beratung und Hilfe angeboten werden", erklärte damals der zweite Beigeordnete Jörg Höllmüller. Schon lange beschäftigt sich die mittelsächsische Gleichstellungsbeauftragte Annett Schrenk mit dem Thema häusliche Gewalt. "Die Mehrzahl der Opfer sind Frauen. Nur für einen Teil der Opfer ist die vorübergehende Unterbringung in einer Gewaltschutzeinrichtung eine Alternative", sagt sie. Opfer von häuslicher Gewalt und Stalking aus Mittelsachsen finden zurzeit eine entsprechende Beratungsstelle in Chemnitz. In Freiberg gibt es ein Frauenschutzhaus.

Viele Übergriffe tauchen nie in Statistik auf

Gewalt gegen Frauen ist auch in Sachsen Alltag und kommt in allen gesellschaftlichen Schichten vor. Das ist ein Fazit der ersten Dunkelfeldstudie im Freistaat zur Betroffenheit von Frauen durch verschiedene Formen von Gewalt. Frauen im Alter ab 16 Jahren wurden dafür von Mai bis Oktober 2022 befragt. Gut 1300 Onlinefragebögen wurden ausgewertet. Laut der Studie der Hochschule Merseburg erlebte fast ein Drittel der Teilnehmerinnen bereits Gewalt in Form von Zwang zu sexuellen Handlungen, mehr als die Hälfte den Versuch etwa einer Vergewaltigung. Die Täter waren fast ausschließlich Männer. Der Tatort lag meist im eigenen Wohnumfeld. 45 Prozent der Befragten erfuhren häusliche Gewalt auf psychischer Ebene, 35 Prozent auf körperlicher. Etwa jede dritte Befragte erfuhr vom Partner körperliche und/oder sexuelle Übergriffe. Die polizeiliche Kriminalstatistik für den gesamten Freistaat erfasste im vergangenen Jahr in Sachsen 927 Frauen als Betroffene von Stalking und knapp 300 weibliche Opfer von Vergewaltigung, Nötigung und besonders schwerwiegenden sexuellen Übergriffen. "Ein großer Teil der Übergriffe taucht jedoch nie in der Statistik auf, weil sie nicht angezeigt und damit nicht verfolgt werden - oftmals aus Scham oder Angst der Betroffenen, nicht ernst genommen zu werden", hieß es dazu.

Auch Männer sind Opfer

Opfer häuslicher Gewalt sind aber nicht nur Frauen. Auch Männer können in der eigenen Wohnung zu Opfern ihrer Partnerin werden. Darum kümmert sich die Landesfachstelle Männerarbeit in Dresden. "In Sachsen betrug der Anteil von häuslicher Gewalt betroffener Männer in den Jahren 2015 und 2016 in den polizeilichen Anzeigen jeweils circa 32 Prozent, das heißt fast jeder dritte Betroffene war ein Junge oder Mann", heißt es bei der Landesfachstelle. Doch in solchen Situationen Hilfe zu suchen, kollidiere häufig mit den gängigen Bildern von Männlichkeit. "Mann versucht nach außen stark und souverän zu wirken, fühlt sich aber innerlich isoliert, unverstanden, schwach oder voller Angst", beschreiben die Experten. Die meisten Gewalthandlungen würden zwischen aktuellen oder ehemaligen Paaren stattfinden. "2016 waren bei 37 Prozent der betroffenen Männer Ehe- beziehungsweise Lebenspartner des anderen Geschlechts dafür verantwortlich, bei den betroffenen Frauen waren es 75 Prozent", heißt es weiter. (mit dpa)

Kriminalität in Mittweida: Weitere Zahlen und Daten