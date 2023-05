Angeklagte aus Mittweida erscheint nicht vor Gericht: Eine Strafe gibt es trotzdem

Auch in Abwesenheit können in Deutschland Kleinkriminelle verurteilt werden. Das ist auch einer Frau aus Mittweida passiert, die am Mittwoch eigentlich von Polizeibeamten zum Gerichtstermin gebracht werden sollte.

Mittweida. Am Mittwoch, 11 Uhr, sollte der Prozess am Amtsgericht Döbeln beginnen. Richter, Staatsanwältin und ein Zeuge waren im Saal 120. Wer nicht auftauchte: die Beschuldigte. Die Mittweidaerin war vor Gericht geladen worden, weil in ihrer Wohnung Teile eines gestohlenen Fahrrads gefunden worden waren.

Da sie auch schon bei einer vorigen Verhandlung nicht aufgetauchte, war diesmal eine polizeiliche Verfügung erlassen worden. Polizeibeamte hatten am Vormittag vor der Verhandlung versucht, die Mittweidaerin an ihrer Wohnadresse abzuholen - trafen sie jedoch nicht an. Daraufhin fand die Verhandlung ohne die Beschuldigte aus Mittweida statt.

Strafbefehlsverfahren erlaubt Verurteilung in Abwesenheit

Die Staatsanwältin beantragte ein sogenanntes Strafbefehlsverfahren. Das wird bei weniger schweren Delikten angewendet. Es dient der Bekämpfung von Kleinkriminalität. Auch ohne mündliche Hauptverhandlung kann eine Person damit rechtskräftig verurteilt werden. Damit sollen Gerichte entlastet und Kosten gering gehalten werden. Für die Verurteilung genügt ein sogenannter hinreichender Tatverdacht. Dieser ist gegeben, wenn nach der vorläufigen Beurteilung der Beweise eine Verurteilung wahrscheinlich ist.

Im Fall am Amtsgericht Döbeln am Mittwoch waren sich Staatsanwältin und Richter schnell einig: Der Beschuldigten wurde eine Geldstrafe wegen Diebstahls und Hehlerei, also dem An- oder Verkauf von gestohlenen Sachen, auferlegt. Sie muss 130 Tagessätze zu je 20 Euro zahlen. Dieser Beschluss wird der Mittweidaerin per Strafbefehl zugestellt, erklärt Richter Wolfgang Dammer. Sie habe dann zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Geschieht das nicht, wird das Urteil rechtskräftig.