Betrunkener Fahrer verursacht Unfall mit jungen Keglern im Auto: TSV Fortschritt Mittweida zieht harte Konsequenzen

Anfang Oktober hatte ein Mann, der im Auftrag des Sportvereins Jugendliche zu einem Turnier fuhr, sich ins Auto gesetzt, obwohl er Alkohol getrunken hatte. Der Verein greift nun durch und verschärft die Regeln.

Mittweida. Gut vier Wochen nach einem Unfall auf der A4, bei dem drei junge Kegler verletzt worden waren, die sich in der Obhut eines Vereinsmitgliedes des TSV Fortschritt Mittweida befanden, zieht der Sportverein Konsequenzen. Weil der Mann, der die Jugendlichen zu einem Turnier im Vogtland und wieder nach Hause gefahren hatte, sich angetrunken ins Auto gesetzt hatte, greift das Präsidium des TSV Fortschritt hart durch.

"Wir haben den Unfallverursacher von allen Funktionen und Aufgaben im Verein entbunden, was er auch verstand und einsah", so TSV Fortschritt-Präsident Steffen Ziegler in einer Mitteilung an die "Freie Presse". Weitere disziplinarische Maßnahmen werde der Verein intern im Rahmen der Möglichkeiten, die ein Verein hat, durchsetzen. Den Familien der drei verletzten jungen Kegler habe man die volle Unterstützung zugesichert.

Betreuer des Vereins verursacht angetrunken Unfall

Was war am 1. Oktober passiert? Drei Stunden musste die A 4 in Richtung Dresden an diesem besagten Sonntag voll gesperrt werden. Zwischen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand war kurz nach 11 Uhr ein schwerer Unfall passiert: Der 36-Jährige, der als Betreuer für den TSV Fortschritt unterwegs war, wollte von der linken auf die mittlere Fahrspur wechseln. Dort fuhr ein Ford. Die beiden Autos stießen zusammen und wurden in die Leitplanken geschleudert. Drei Jugendliche, die im Auto des 36-Jährigen saßen, wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in Krankenhaus nach Chemnitz gebracht werden. Von den Ford-Insassen erlitten eine 69-Jährige schwere und ein 71-Jähriger leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest, der kurz nach dem Unfall bei dem Betreuer des TSV Fortschritt durchgeführt worden war, hatte einen Wert von 1,2 Promille ergeben, teilten die Beamten damals mit. Deshalb wurde dem Unfallverursacher Blut abgenommen, um den exakten Alkoholwert im Blut zu bestimmen.

Blutergebnis wirkt sich nicht mildernd aus

Inzwischen liegt dieses Blutergebnis vor. Wie die Polizei auf Nachfrage der "Freien Presse" mitteilte, hatte der Betreuer zum Unfallzeitpunkt 0,79 Promille Alkohol im Blut. Der Blutalkoholwert lag also unter dem Wert, den der Atemalkoholtest ergeben hatte. "Der Fahrer muss sich nach wie vor wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten. Dafür ist nur ausschlaggebend, dass er alkoholisiert war - die 0,79 Promille Blutalkohol wirken sich im Vergleich zum Atemalkoholgehalt von 1,2 Promille nicht mildernd aus", erklärte die Polizei dazu. Der Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs beziehe sich darauf, dass der Fahrer im Straßenverkehr ein Fahrzeug führte, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht in der Lage war, es sicher zu führen.

TSV Fortschritt Mittweida verschärft Regeln

Beim TSV Fortschritt Mittweida hat man sich auch Gedanken gemacht, wie man die Sicherheit junger Sportler noch weiter erhöhen und solche Vorfälle künftig vermeiden kann. Denn schließlich würden sich die Eltern der Jugendlichen auf den Verein verlassen und den Mitgliedern vertrauen. "Präventiv müssen zukünftig alle Fahraufträge mit einer zusätzlichen Unterweisung verbunden und diese vor Fahrtantritt unterschrieben werden", so Steffen Ziegler. Auf das Verbot von Alkohol, Drogen und Medikamenten werde hingewiesen sowie gefordert, dass das Auto in einem einwandfreien Zustand ist und dass die Straßenverkehrsordnung eingehalten werden muss. "Als Verein distanzieren wir uns von jedwedem unverantwortlichen Verhalten, wie etwa dem Konsum von Alkohol, Drogen und Medikamenten, welches die Gesundheit und das Wohl anderer gefährdet", so Steffen Ziegler.