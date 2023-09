Bibliotheks-Chefin drei Monate nach Neueröffnung: "Alle Medien sind noch nicht wieder da"

Ein gutes viertel Jahr hat die neue Stadtbibliothek in Mittweida nun geöffnet. Die "Freie Presse" hat nachgefragt, wie die ersten Monate anliefen, ob alle Medien inzwischen zurückgefunden haben und wann man es sich im Lesegarten gemütlich machen kann.

Mittweida. Im Beisein von Ministerpräsident Michael Kretschmer ist die neue Stadtbibliothek von Mittweida am Technikumplatz im Juni eingeweiht worden. Vor gut einem Jahr hatte die Bibliothek am alten Standort im Bürgerkarree ihre Tür für immer geschlossen - und die Nutzer durften damals so viele Bücher, Spiele und Hörbücher mit nach Hause nehmen, wie sie wollten. Haben mittlerweile alle Medien wieder zurück in die Endlos-Regale der neuen Einrichtung gefunden? Die "Freie Presse" hat bei Katrin Knobloch, der Chefin der Bibliothek, nachgefragt, wie die ersten Monate angelaufen sind.

Freie Presse: Frau Knobloch, wie verliefen die ersten drei Monate nach Eröffnung der neuen Bibliothek?

Katrin Knobloch: Sehr, sehr gut. Die großen und kleinen Leser haben mit großer Neugier die neue Bibliothek in Besitz genommen. Die Nutzer haben durchweg positiv auf die neue Bibliothek reagiert.

Freie Presse: Gibt es neue Nutzer und wie viele sind es insgesamt?

Katrin Knobloch: Es gab in den ersten drei Wochen so viele Neuanmeldungen wie sonst im ganzen Jahr. Mittlerweile sind wir bei 382. Aktive Leser sind es 1629. Aktiv heißt, dass es in den letzten zwölf Monaten zu mindestens einer Ausleihe kam. Es gab seit der Wiedereröffnung im Mai bereits 17600 Besucher.

Freie Presse: Kommen jetzt andere Nutzergruppen als vor dem Umzug?

Katrin Knobloch: Viele Familien mit Kleinkindern kommen zu Besuch. Und durch den Umzug auch sehr viele Studenten. Sie waren in der alten Bibliothek nicht so stark vertreten.

Freie Presse: Haben alle Medien inzwischen zurückgefunden?

Katrin Knobloch: Leider noch nicht ganz. Aber wir sind optimistisch.

Freie Presse: Sind am neuen Standort neue Dinge möglich, können neue Ideen verwirklicht werden?

Katrin Knobloch: Da der Andrang und die Nachfrage nach Führungen bis jetzt so extrem hoch war - und zum Teil auch noch ist - haben wir uns darüber so richtig noch keine Gedanken gemacht. Wir sind sozusagen noch in der Findungsphase.

Freie Presse: Wird denn der 24-Stunden-Selfservice-Schalter genutzt - vielleicht auch zu ungewöhnlichen Zeiten?

Katrin Knobloch: Ja, der wird regelmäßig genutzt. Allerdings gibt es bis jetzt keine "verrückten" Uhrzeiten. Sondern zwei Stunden vor der Öffnung oder abends bis circa 21 Uhr.

Freie Presse: Hinter dem Gebäude ist ein kleiner Hof angelegt. Wie weit sind die Planungen für den Lesegarten, der dort entstehen soll?