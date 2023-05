Blick ins alte Freundebuch: So geht es zwei Frauen aus Mittweida 30 Jahre nach dem Schulabschluss

Während Katrin Veihoff auch heute noch Spaghetti mag, wie sie sagt, gibt es nun keinen Broiler mehr. "Ich nage nichts mehr vom Knochen ab", erklärt sie lachend. Im Freundebuch damals ist bei der Telefonnummer nur ein Strich angegeben - Telefone waren damals noch rar. Trotzdem ging das "ganz wunderbar", erinnert sie sich. "Wir sind einfach rausgegangen zu unseren Freunden, haben geklingelt und gefragt, ob sie rauskommen können. Und bei Dunkelheit ging es wieder heim."

Mit dem Ende der Schule wusste sie nicht genau, welchen Beruf sie ergreifen wollte und lernte zunächst Einzelhandelskauffrau. "Aber das mache ich heute nicht mehr", sagt die 45-Jährige. Seit 27 Jahren lebt sie in Dortmund. Dort ist sie jetzt als Integrationskraft Springerin an sämtlichen Schulformen, von der Grundschule über Realschule bis zum Gymnasium. Und hat wieder mit Freundebüchern zu tun: "Bei den Schülern, bei denen ich jetzt bin, muss ich auch wieder in Freundebücher schreiben", erklärt sie.

Vier Jahre Vorbereitungszeit für Klassentreffen der Fichteschüler

Nach 30 Jahren trafen sie sich wieder: 1993 haben Manuela Winkler und ihre Mitschüler von der 10b ihren Abschluss an der Fichte-Oberschule in Mittweida gemacht. Wenn man mit Manuela Winkler über die Schulzeit spricht, macht sie immer wieder deutlich, wie gerne sie sich daran erinnert. Ende 2019 entstand die Idee, wieder ein Klassentreffen zu organisieren, "aus einer Laune heraus", wie sie sagt, beim Schreiben mit einer ehemaligen Klassenkameradin. Über eine Whatsapp-Gruppe wurden Ehemalige eingeladen - am Ende kamen über 60 Kontakte aus den Klassen 10 a, b, c und der Russischklasse zusammen. "Das war Wahnsinn", sagt Manuela Winkler. Doch als die Planung stand, kam die Coronapandemie dazwischen.

Nun hat das Event stattgefunden: am Samstag trafen sich 39 der ehemaligen Schüler in Mittweida. "Es war wie früher", sagt Manuela Winkler. Auch wenn jeder in den 30 Jahren viel erlebt hat: "Der Zusammenhalt war wie damals, als wir die Schule verlassen haben." Nach einer Schulführung mit dem Rektor und einigen Lehrern ließen die einstigen Schüler den Abend in der Gaststätte "An der Reichskrone" in Altmittweida ausklingen. Dabei wurden auch zwei Fotoalben und die Festzeitung der Klasse 10b gezeigt. Und das Freundebuch, das vor dem Treffen für so viel Aufregung gesorgt hatte? "Das war der größte Witz", sagt Manuela Winkler. Das war in all dem Trubel nämlich zu Hause geblieben. Aber vielleicht wird es beim nächsten Treffen dabei sein. Denn, so Manuela Winkler: "Wir wollen keine 30 Jahre bis zum nächsten Klassentreffen verstreichen lassen."