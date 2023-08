Bushaltestelle am Markt in Mittweida fällt länger aus

Fahrgäste müssen sich in Mittweida noch länger auf Umwege einstellen. Die Haltestelle am Markt in Richtung Waldheimer Straße wird auch in den kommenden Tagen nicht angesteuert.

Mittweida. Am Dienstagmittag wurde der Aushang am Fahrplan von einem Regio-Bus-Mitarbeiter erneuert: Wegen der Baustelle auf der Chemnitzer Straße können Busse die Haltestelle auf dem Markt derzeit nicht ansteuern. Das betrifft aktuell nur die Buslinien, die in Richtung Waldheimer Straße fahren. Der Haltestellen-Ausfall wurde nun bis 18. August verlängert.

Fahrgäste, die die Buslinien A und C trotzdem nutzen wollen, können stattdessen an der Ersatzhaltestelle am Radmarkt an der Zimmerstraße zusteigen. Darauf weist Regio-Bus hin. Wer mit der Linie F oder der Linie 642 fahren will, kann am Busbahnhof einsteigen. Grund für den Ausfall der Haltestelle am Markt ist die halbseitige Sperrung der Chemnitzer Straße stadteinwärts wegen Breitbandausbaus.

Ab 18. August steigt in Mittweida das Altstadtfest unter anderem auf dem Markt. Dann werden die Haltestellen am Markt generell nicht bedient.

Die Buslinie A fährt in Mittweida derzeit nach Notfahrplan.