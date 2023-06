Campusfestival Mittweida 2023: Sie kennen die Musiker nicht? Hören Sie hier rein!

Dilla, BEVN, Takttreu und Schorl3: Nächste Woche Mittwoch ist es wieder soweit. Dann steigt auf dem Technikumplatz in Mittweida das Campusfestival. Die Künstler sagen Ihnen nichts? Die "Freie Presse" stellt die Acts genauer vor.

Mittweida. Rock, Pop, Indie - diese Musikrichtungen werden nächste Woche Mittwoch und Donnerstag beim Campusfestival 2023 in Mittweida auf dem Technikumplatz zu hören sein. Unter dem Motto #yourcf wollen die Veranstalter des Festivals die Community stärker einbinden als bisher. "Das Campusfestival soll kein Festival der Medienfakultät sein, sondern das Festival der gesamten Hochschule", teilte Carl Wiesner, Kommunikationsleiter des Teams, mit.

Doch wer steht eigentlich an den zwei Tagen auf der Bühne und wie klingt die Musik? Die "Freie Presse" gibt einen Überblick.

Dilla

"Wie ernähren uns von Licht, wir machen Photosynthese. Der Himmel wird rot, wie bei guter Bolognese", singt Dilla in ihrem Lied "Photosynthese". Dilla, die mit bürgerlichem Namen Amadea Ackermann heißt, ist Anfang 20. Doch schon mit drei Jahren habe sie begonnen zu singen. In der Schulzeit war sie Mitglied in Coverbands und stand für diese am Mikrofon. In München begann sie später ein Studium für Jazzgesang. Amadea Ackermann ist zweisprachig aufgewachsen und präsentiert deutsch- und englischsprachige Songtexte. Die junge Musikerin bedient viele Genres und vereint Pop, HipHop, Funk und Techno-Elemente.

Als Headlinerin beim Campusfestival 2023 in Mittweida tritt sie am Mittwoch ab 22.30 Uhr auf dem Technikumplatz auf.

Maël & Jonas

Maël Brunner und Jonas Brochhausen aus Koblenz sind schon lange befreundet. Seit drei Jahren machen sie auch gemeinsam Musik. Vor kurzem haben die beiden jungen Männer ihr Debütalbum "Rocket Science" veröffentlicht. Auf dem Campusfestival Mittweida 2023 werden sie mit ihren Gitarren-geprägten Songs auftreten. Und die Jungs sind nicht unbekannt: 2020 haben sie bei der Castingshow "The Voice of Germany", die auf ProSieben lief, überzeugt und es auf den dritten Platz geschafft. Mit ihrer Single "Treat you Right" feat. Nico Santos haben sie dann den Durchbruch geschafft. Seitdem haben sie monatlich über 430.000 Hörer auf Spotify.

Auch sie bedienen das Genre Pop und spielen als Headliner am Donnerstag beim Campusfestival ab 22.30 Uhr.

Bevn

Kratzige Stimme, tiefgründige Texte und eine Gitarre - mehr braucht Bevn nicht, um einen neuen Song zu kreieren. Der junge Musiker aus Berlin verarbeitet in seinen Liedern Themen wie Liebe, Freundschaft, Sex oder die Frage nach der Zukunft. Aufgewachsen ist er in einer Kleinstadt nahe Düsseldorf. Doch erst der Umzug nach Berlin lieferte ihm die Eindrücke, die er jetzt in seinen Songs verarbeitet. In seinem neusten Song "Geschichte eines Niemands" singt er auch von der Kehrseite, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit mitbringt. Im Herbst 2022 hat der junge Künstler erfolgreich seine erste Tour gespielt. Im September 2023 ist eine weitere Tour quer durch ganz Deutschland geplant.

Vorher tritt er am ersten Festivaltag ab 20.30 Uhr auf dem Technikumplatz auf und lässt die Besucher an seiner Gefühlswelt teilhaben.

Schorl3

"Prickelt es wie zwanzig Aspirin im Sektglas, geht runter wie Rosenblütenhonig und duftet nach Leben, ist es mit Sicherheit Schorl3", schreibt das Hamburger Trio über sich selbst auf Spotify. Die Band, bestehend aus dem Singer und Songwriter LMO und den Produzenten Hans&Hans, macht Songs für die gute Laune. 2020 haben sich die drei zusammen geschlossen und begonnen gemeinsam Musik zu machen. Im August 2022 veröffentlichten sie dann ihr Debütalbum, das den unterhaltsamen Titel "Pinguine sind auch nur Pandavögel" trägt. Wie das Campusfestival auf seiner Website mitteilt, vereint die Band im selbst kreierten Genre "Sprudelpop" Diskofunk, Pop und HipHop, der vor allem zum Tanzen anregen und für jede Menge Spaß sorgen soll.

Zum Campusfestival steht die Band am Donnerstag ab 21 Uhr auf der Bühne.

Roast Apple

Sich selbst beschreibt die Band als "die neuen Aushängeschilder für frischen und ehrlichen deutschen Indie-Pop direkt aus Hamburg". Hinter der Band stecken vier Freunde aus Nordfriesland, die sich seit ihrer Kindheit kennen. Mit 18 Jahren wurde Hamburg ihre neue Heimat, in der sie bis heute zu Hause sind. In ihren Songs singen sie über die Liebe, das Leben und den Zeitgeist ihrer Generation. Auf ihrer Website schreiben sie: "Man muss einfach selbst einmal live dabei gewesen sein, wie die vier jungen Nordlichter mit ihren verschwitzten Hemden und hohen Gitarren über die Bühne tanzen, begleitet von discoartigen Drums, drückenden Bässen, einer Wand aus Synthies und einer Leichtigkeit als gäbe es kein Morgen mehr."

Und das beweist die Band am Mittwoch ab 19 Uhr auf dem Technikumplatz.

Takttreu

Dynamisch, rockig, hardcore - das ist Takttreu. Die fünf Bandmitglieder aus Ronneburg präsentieren einen rollenden Bass und fette Drums. Hinzu kommt eine zornige Gitarre und eine Kaffee-getränkte Stimme, wie sie selbst auf Spotify schreiben. Ihre Texte entstehen aus alltäglichen Situationen und Erfahrungen.

Auf dem Campusfestival treten sie am Mittwoch ab 17.45 Uhr auf.

Baits

Ebenfalls präsentiert das Campusfestival eine Band aus Wien, die sich zwischen allen Strömungen der eingängigen Rock-Musik bewegt. Eine furiose, melancholische Stimme und wilde Gitarrensoli harmonieren perfekt mit dynamischen Drums und den druckvollen Bassläufen. Laut der Band schaffen sie es nicht nur, die Energie vieler Indie-Bands der 90er Jahre einzufangen, sondern sie wagen es, den Pop einzufangen.

Auf dem Campusfestival spielt die österreichische Band am zweiten Festivaltag ab 18 Uhr.

Katha Pauer

"So tick ich halt", hat die junge Sängerin als Beschreibung auf Spotify stehen. Doch nicht nur auf ihren Social-Media-Plattformen fällt sie mit ihrer Direktheit auf. Auch in ihren Songs kritisiert sie das Schubladendenken unserer Gesellschaft und verpackt ihre Gedanken in deutschsprachigen Songs. Katha Pauer, die "Manchmal frech, manchmal ernst, aber immer ehrlich ihr Publikum begeistert", schreibt das Campusfestival.

Auf dem Technikumplatz wird sie am Donnerstag ab 19.30 Uhr zu sehen sein.

DJs sorgen für Stimmung in den Pausen

Wie das Campusfestival in einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag mitteilte, werden zwischen den Auftritten der jungen Musiker erstmals DJs auf der Bühne stehen. Diese sorgen während den Umbauarbeiten für ordentlich Stimmung.

Tickets: Tickets für das Campusfestival in Mittweida gibt es HIER im Vorverkauf online. Das Ticket für beide Festivaltage kostet 31,03 Euro, ein Ticket für nur einen Festivaltag kostet 17,12 Euro.