Das etwas andere Sommerinterview: Frau Koch, was würden Sie machen, wenn...?

Sie finden Sommerinterviews langweilig? Immer nur das Gleiche, denken Sie? In den Sommerinterviews der "Freien Presse" mit bekannten Frauen und Männern aus der Stadt Mittweida stellen wir Fragen, die Sie vermutlich nicht erwartet haben.

Mittweida. Als sie 1993 das Netzwerk Mittweida gründete, hätte sie nicht gedacht, dass sie 30 Jahre später für über 9000 Quadratmeter Fläche und 250 Mitarbeiter verantwortlich sein würde. Anne Katrin Koch, Geschäftsführerin des Netzwerk Mittweida, spricht im Interview mit der "Freien Presse" darüber, was das Mutigste war, was sie je gemacht hat.

Freie Presse: Wann haben Sie in letzter Zeit mal wieder etwas zum allerersten Mal gemacht?

Anne Katrin Koch: Ich war vor einigen Wochen zum ersten Mal bei einem Fußballspiel. Hansa Rostock gegen Greuther Fürth. Hansa Rostock war auf dem Abstiegsplatz und hat an diesem Wochenende das erste Mal wieder gewonnen: Zwei zu null. Das war so ein schöner Tag und die Fangemeinschaft hat mich so fasziniert. Das war richtig cool.

Freie Presse: Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würden Sie am liebsten machen?

Anne Katrin Koch: Wenn es Geld ohne Ende geben würde, würde ich so lange mit den Menschen arbeiten, wie sie wirklich Hilfe brauchen.

Freie Presse: Was würden Sie machen, wenn Sie morgen spontan einen Tag freihätten - Wie würden Sie den Tag am liebsten verbringen?

Anne Katrin Koch: Ich würde meine Wandersachen einpacken und in die Sächsische Schweiz wandern gehen - egal, welches Wetter wäre.

Freie Presse: Wenn Sie sich für eine Superkraft entscheiden dürften, welche wäre das?

Anne Katrin Koch: Ich würde gerne Gedanken beeinflussen können und ein Stück weit manipulativ sein können. Aber im guten Sinne. Ich würde gerne Dinge, die schieflaufen, so beeinflussen, dass man sich auf die wesentlichen Werte beschränkt: Respekt, Akzeptanz, Kompetenz und Selbstlosigkeit.

Freie Presse: Was ist das Mutigste, was Sie je gemacht haben?

Anne Katrin Koch: Als der Verein die Räumlichkeiten in Mittweida für "Netzwerk e. V. Mittweida" gekauft hat, bin ich wirklich über mich selbst erschrocken. 2006 war damals eine Versteigerung und da haben wir zugeschlagen. Als ich dann am Tag später alleine davor gestanden habe, hab ich gedacht: "Du musst doch verrückt sein." Immerhin sind es 6000 Quadratmeter, aber wir haben damals unsere eigenen Räumlichkeiten gebraucht. Mutig war es, weil wir nicht wussten, wohin die Reise geht.