Einsatz: Polizei sucht in Mittweida nach Waffen

Mittweida.

Der Polizei ist in Mittweida am Donnerstagmorgen ein Schlag gegen illegalen Waffenbesitz gelungen. Gegen 8.30 Uhr hatten insgesamt 16 Polizisten, darunter Beamte vom Revier in Mittweida und vom Einsatzzug der Polizeidirektion Chemnitz, ein Haus an der Bahnhofstraße durchsucht. "Es gab dafür einen Beschluss des Amtsgerichts Chemnitz wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz", sagte Polizeisprecherin Julia Schwarzenberg. Der Einsatz sei erfolgreich gewesen. Was genau gefunden wurde, sagte die Sprecherin aber nicht.