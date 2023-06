Eismanufaktur Klatt in Frankenau: So wird das Eis hergestellt

Eine Kugel Eis kostet aktuell 1,50 Euro. Angeboten werden die Kugeln nicht nur in Waffeln. Im Eisgarten in Frankenau gibt es das Eis auch in Mehrweggläsern. Manche Gäste bringen auch ihre eigenen Gefäße mit, sagt Rico Klatt. Das Eis-Mobil Piaggio muss im Moment gewartet werden. Deshalb ist er aktuell meist mit dem Anhänger unterwegs.

Pläne für diesen Sommer

Und es gibt weitere Pläne für diesen Sommer: Enrico Klatt will in Zukunft auch Softeis verkaufen. Die Eismaschinen dafür hat er schon. Aber es fehlte bislang an der Zeit. Am Kindertag, am ersten Juni, war er mit seinem Eiswagen noch für zwei weitere Veranstaltungen gebucht, am Wochenende wird er beim Tag der Offenen Tür an der TU Chemnitz Eis verkaufen. Das Softeis muss also noch ein bisschen warten.