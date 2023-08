Elisabeth Schwerin verrät im Sommerinterview ihr heimliches Laster

Sie finden Sommerinterviews langweilig? Immer nur das Gleiche, denken Sie? In den Sommerinterviews der "Freien Presse" mit bekannten Frauen und Männern aus der Stadt Mittweida stellen wir Fragen, die Sie vermutlich nicht erwartet haben.

Mittweida. In Mittweida die Welt zu verändern, das war Elisabeth Schwerins Ziel, als sie nach der Wende in die Stadt kam. Vor fast 30 Jahren gründete sie deshalb den Verein zur Förderung von Fraueninitiativen und kaufte das heutige Gebäude des Müllerhofes in Mittweida. Der "Freien Presse" hat Elisabeth Schwerin erzählt, dass sie ein heimliches Laster hat.

Freie Presse: Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie und warum?

Elisabeth Schwerin: Ich glaube, ich wäre gerne ein Delfin. Dann könnte ich im Meer schwimmen, frei sein und trotzdem den Himmel sehen. Und ich könnte in einer Gruppe schwimmen und wäre nie alleine.

Freie Presse: Wie würde sich Ihr Leben ändern, wenn Sie morgen im Lotto gewinnen würden?

Elisabeth Schwerin: Gar nicht. Ich würde das Geld wegschenken.

Freie Presse: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine berühmte Person zu treffen, welche wäre das und warum?

Elisabeth Schwerin: Nelson Mandela. Ich habe schon seine Biografie gelesen und auch in der Schule einige Arbeiten über ihn geschrieben. Er ist für mich wirklich eine der beeindruckendsten Personen. Ich bewundere auch sein Durchhaltevermögen und die lange Zeit, die er im Gefängnis verbracht hat. Ich habe auch schon viele Gespräche mit ihm in meinen Träumen gehabt. (lacht)

Freie Presse: Was möchten Sie unbedingt noch ausprobieren oder lernen?

Elisabeth Schwerin: Ich lerne tatsächlich gerade drei Instrumente. Klavier spielen kann ich, seitdem ich ein kleines Kind bin. Dann habe ich angefangen Flöte zu spielen und seit kurzem lerne ich Gitarre. Das mache ich nur für mich alleine, zu Hause, mit einem Lehrer.

Freie Presse: Was war der beste Ratschlag, den Sie jemals bekommen haben?

Elisabeth Schwerin: Der kam tatsächlich von meiner Mutter. Sie hat einmal zu mir gesagt, dass man nach jeder Geburt eines Kindes drei Jahre braucht, bis man körperlich und psychisch wieder die volle Kraft hat. Sie hat immer gesagt: "Nimm dir die Zeit, bleib geduldig!"

Freie Presse: Haben Sie ein heimliches Laster?

Elisabeth Schwerin: Etwas, was keiner von mir weiß? Interessante Frage. Ich glaube, was keiner von mir weiß, ist, dass ich unglaublich gerne karikiere. Schon als Kind habe ich immer in meine Hefte gekritzelt. Und auch heute noch zeichne ich im Stadtrat und Kreisrat kleine Karikaturen auf meinen Zettel.

Freie Presse: Welche Dinge tragen Sie immer bei sich?

Elisabeth Schwerin: Meine Brille trage ich seit Kurzem immer bei mir. Beim Hecke schneiden am vergangenen Wochenende habe ich sie verloren und war tatsächlich ziemlich traurig. Aber mein Mann hat sie Gott sei Dank wieder gefunden.

