Günstige Kinderspielsachen in Mittweida: Schnäppchenjagd am 1. Juni

Kindertag für Kinder: Dass man an dem Tag auch Gutes tun kann, zeigt eine Aktion in Mittweida. Wer noch alte Spielsachen hat, kann das Ganze unterstützen und dabei sogar Gutes tun.

Mittweida. Kisten mit alten Kinderspielsachen, Regale voller Kinderbücher, aus denen die Kleinen rausgewachsen sind oder Puzzles, die nicht mehr so herausfordernd sind wie noch vor einigen Jahren: In vielen Familien landen solche Sachen auf dem Dachboden, im Keller oder gar auf dem Müll. Doch mit den ausrangierten Spielsachen kann man in Mittweida zum Kindertag noch etwas Gutes tun.

Gelegenheit dazu bietet der Kindersachen-Basar, der am 1. Juni an gleich zwei Standorten in Mittweida aufschlagen wird. "Es ist der erste Kinderflohmarkt, den ich organisiere", sagt Attila Grafe. Der 18-Jährige engagiert sich für das Soziale Bündnis Mittelsachsen, das den Flohmarkt zusammen mit dem Verein Netzwerk Mittweida veranstaltet.

Kinderspielsachen für guten Zweck spenden

Mit dem Flohmarkt werden mehrere Ideen miteinander verbunden, erklärt der 18-Jährige. Wer noch Spielsachen habe, die er nicht mehr benötigt, könne diese für den Markt spenden. So können ausrangierte Dinge weiter genutzt werden. Die Sachen werden beim Flohmarkt gegen Spende verkauft. So können auch Menschen etwas kaufen, die vielleicht finanzielle Probleme haben, erklärt Attila Grafe. Die Erlöse aus Sach- und Geldspenden werden komplett an die Tafeln in Mittweida gehen.

Für den Flohmarkt werden alte Kinderspiele gesammelt, Puzzles, Bücher und auch Spielkarten. Abgegeben werden können Sachen, die für den Markt gespendet werden, noch am 31. Mai im Büro der Partei "Die Linke" in der Weberstraße 8. Einige Spenden seien bereits eingegangen, erklärt Attila Grafe. Ganz wichtig: Anziehsachen werden nicht gesammelt.

Flohmarkt an zwei Standorten

Aufgebaut wird der Flohmarktstand am 1. Juni an zwei verschiedenen Stellen in Mittweida: Zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr wird der Stand in der Nähe des Stadions am Schwanenteich aufgebaut. Für den Standort habe man sich entschieden, weil im Stadion zu dieser Zeit die Maskottchen-Olympiade des Kreissportbundes Mittelsachsen ausgetragen wird, erklärt Attila Grafe. Anschließend zieht der Stand um und wird von 12.30 Uhr bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Mittweida stehen.